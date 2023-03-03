Sinoplu çiftçi ineğini 13 bin TL’ye satarak depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için düzenlenen bağış kampanyasına Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Kirazlık Köyü'nde yaşayan Şadettin Çalışkan (45) adlı çiftçi de destek verdi. İneğini 13 bin lira karşılığında satan Çalışkan, parayı depremzedelere bağışladı.

"BİZİM DE BUNA GÜCÜMÜZ YETİYOR"

Çiftçi Şadettin Çalışkan, "Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Tüm vatandaşlarımız deprem bölgesi için seferber oldu. Bizim de buna gücümüz yetiyor. İneğimizi depremzede kardeşlerimiz için bağışlıyoruz. Böyle felaketlerin bir daha olmamasını diliyoruz" dedi.