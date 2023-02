Sinoplu emlakçı TÜİK’in açıkladığı konut satışı verilerine tepki gösterdi: Yalan, böyle bir rakam yok

TÜİK’in ocak ayı konut satışlarına ilişkin verilerine göre; Sinop’ta 234 konutun satışı yapıldı. Sinoplu emlakçılar, TÜİK'in verilerine tepki gösterdi. Sinoplu emlakçı Ahmet Atalay, şu açıklamayı yaptı:

"Fiyatların arttığı bir dönemde bu kadar çok şeyin 2022’den fazlası olması sizce mümkün mü? Mümkün değil öyle bir şey yok. Bu TÜİK’in tamamıyla yalanı ya da göstermelik belgesi. Böyle bir şey olması mümkün değil. Sinop merkezde 68 tane satılacak daire yok. Nereden neye göre nasıl yapmış? Ben anlamakta zorlanıyorum. Bu TÜİK’in yapmış olduğu veriyi de anlamıyorum. Ben burada emlakçıyım. Ben bu kadar satılmadığını görüyorum. Her gün tapudayım. TÜİK oradan burayı nasıl görüyor ben onu anlamıyorum. Bence yalan. Yanlış demiyorum yalan diyorum. Gerçekten yalan. Böyle bir rakam yok. Bir de şöyle bir durum var; Sinop il genelinde 234 tane satış olmuş. Buna kargalar güler. Nereden çıkartıyorlar ne yapıyorlar ne ediyorlar? Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Öyle bir şey mümkün değil. Piyasa bitmiştir. Emlakçılık sektörü bitmiştir. Müteahhitlik sektörü bitmiştir. İnşaat sektörü bitmiştir. Hepimize hayırlı olsun."



"SİNOP MERKEZDE BÖYLE BİR ARTIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"



Bir başka Sinoplu emlakçı Suat Gökyıldırım ise şunları söyledi:

"Merkez değil de ilçeleri de içine kattığımızda böyle bir artış olabilir. Merkezde zaten 2 yılı aşkındır imar kapalıydı ama ilçeleri bağlayan bir durum olmadığı için örneğin Gerze ilçemizde Samsun tarafında doğru arsa, arazi olduğu için yeni inşaatlar yapıldı. Bunların satışı ile alakalı rakamsal bir bütün düşünüldüğünde Gerze katılırsa artış gibi görülebilir. Ama Sinop merkezde böyle bir artış olduğunu düşünmüyorum. Yüzde 25 müşteri elindekini bir an önce krediyle destekleyip bir an önce alayım diye ucuza, pahalıya bakmadan alıyor. Yüzde 25’i zaten yer sahibi. Yüzde 50’sinin de çoğu bölümü krediye başvuruyor ama sıfırlarda 300 bin liralara kadar, ikincil ellerde 250 bin liraya kadar kredi olduğundan çok da alım yok. Herkes tadilat gerektirecek daireler alıp tadilat yapayım, en azından başımı sokabileyim, yatırım yapayım bunun peşindeler. Öyle çok büyük bir satış oranı yok. Düşüş tabi ki var. Kiralamalara yöneliyoruz ama kiralıklarda fiyatlar yükseldikçe kiralamada da daha titiz davranmak zorunda kalıyoruz. Çünkü insanlar başını sokmak için her şeye 'evet' dedikten sonra devamında kira alamamaktan korkuyoruz. Önceden tapuda arkadaşlar çok yoğunluk olduğunu söylerdi. Yaptığımız randevular ertesi güne sarkabiliyordu. Birkaç gündür şunu görüyoruz, satış işlemi ya da herhangi bir randevu girdiğimizde 1-2 saat içinde çözüme ulaşıyor. Bu da tapuda işlem olmadığını, arkadaşların daha rahat çalıştığını, daha çabuk işlem halledebildiğini gösteriyor. En azından bir orana böyle bakıyoruz."