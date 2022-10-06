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Sinop’ta kaçak alkol operasyonu

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak alkol operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 12:15
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Sinop'ta 28 litre kaçak alkol ele geçirildi

Sinop’ta kaçak alkol operasyonu
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Sinop’un Ayancık ilçesinde yapılan kaçak alkol operasyonunda, 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. Alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. 

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “30 Eylül günü Ayancık ilçesinde yapılan operasyon neticesinde 28 litre etil alkol, 10 litre kaçak rakı, 5 litre kaçak viski, 45 ml. alkol esansı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirilmiş olup; olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.


(Kaynak: İHA)

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