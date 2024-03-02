Sinop’ta evi yanan vatandaş ‘Yetkililerin yardımlarını bekliyorum’

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkışını anlatan 61 yaşındaki Feridun Parlakkaya, gece sobayı yakıp uyuduktan sonra rüzgarın etkisiyle sobanın alevlendiğini belirtti. Parlakkaya, "Gece sobayı yakıp uyuduktan sonra, sabaha karşı sobanın parlamasıyla uyandım ve dışarı kaçtım. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın söndürüldü ama evim kullanılamayacak hale geldi. Komşularımın yardımlarıyla hayatıma devam etmeye çalışıyorum ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.