Sinop'ta gemide çıkan yangında yaralanan Mısırlı Kassen hayatını kaybetti

Olay, 20 Aralık saat 20.30 saatlerinde meydana gelmişti. Demir atmak için yanaştığı Sinop'un Bozburun mevkiinin 7 mil açıklarındayken meydana gelen patlamanın ardından Panama bayraklı Beata Alfa isimli kuru yük gemisinde yangın çıkmıştı. Kaptanın kayıp olduğu gemide bulunan 16 yaralı mürettebat, balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak çeşitli illerdeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yangında hayati tehlikesi bulunan Mohammed Ramadan Farghaly Kassen (36) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kassen, bu sabah hayatını kaybetti.