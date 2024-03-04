Sinop’ta motosiklet devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında kent merkezi Bostancılı Mahallesi Havalimanı Kavşağı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, 30 yaşındaki Mesut D. idaresinde bulunan 57 AAD 151 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza sonucu sürücü Mesut D. ile beraberinde bulunan 30 yaşındaki Zafer K. yaralandı.
Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerii yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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