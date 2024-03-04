20 yaşındaki zehir taciri kalem kutularına sakladığı uyuşturucular ile yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, Merkez Mahallesi'ndeki bir şüpheli şahsı takibe aldı.

Şüpheli şahsın evindeuyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda 20 yaşındaki A.K'yi gözaltına aldı.

Polisler tarafından yapılan aramada, evin bodrum katında kalem kutuları içine gizlenmiş toplam 952,2 gram uyuşturucu madde ile 4 fişek, 2 cep telefonu ve 29 bin 800 lira ele geçirildi.

Şüphelinin sorgulamasında "kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.