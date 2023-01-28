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Sinop’ta mübadelenin 100. yıl dönümü

Sinop’ta, mübadelenin 100. yıl dönümü anısına denize çelenk bırakıldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:21
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Sinop’ta mübadelenin 100. yıl dönümü

Sinop’ta mübadelenin 100. yıl dönümü
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İHA'da yer alan habere göre, Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından mübadelenin 100. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Valilik binası önünde başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, "Selanik doğumlu şairimiz Nazım Hikmet, 'Uyumak şimdi, uyanmak yüzyıl sonra' demişti sevgilisine. Biz mübadiller için yazılmış sanki. Sevdalısı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlarken ister istemez yüreğimizin bir köşesinde bir burukluk taşıyoruz. Zira 2023, sadece Cumhuriyetimizin kuruluşunun değil aynı zamanda nüfus mübadelesiyle ata yurttan ana yurda savruluşumuzun da yüzüncü yılına denk geliyor. Ve bugün biz mübadil çocukları ve torunları, aile tarihimizin yazıldığı ve bir anlamda kaderimizin değiştiği o tarihi karmaşık duygularla anmak için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Bir yanımızda elbette keder var. Atalarımızın bir asır önce terk etmek zorunda kaldıkları vatan bildikleri şehirleri, kasabaları, köyleri çok özledik. Selanik, Langaza, Kavala, Sarışaban, Drama, Serez, Kesriye, Karaferye, Vodina, Karacaova, Ağustos, Yenice-i Vardar, Kayalar, Yanya, Preveze, Parga, Florina, Nasliç, Kozana, Grebene, Kandiye, Hanya, Resmo, Yerapetra, Sakız, Midilli, Limni ve diğer yerleşim yerleri buram buram tütüyor burnumuzda." dedi.

Daha sonra Sinop İskele Meydanı'nda denize karanfil bırakıldı.

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