Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 141 gram kubar esrar ele geçirildi

İHA'da yer alan habere göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayancık ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tespit edilen bir kişinin ikametinde yapılan aramada 141 gram kubar esrar elde edildi.



Olayla ilgili şüpheli bir kişi ekiplerce gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.