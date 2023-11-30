Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinop’un iki ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

KAYNAK: AA
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Sinop’un Durağan ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlar neticesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Konu hakkında yetkililerden yapılan açıklamada, “Araştırmalar sonucu Durağan ve Boyabat ilçelerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 4 şüphelinin konutunda yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 66 bin 963 lira suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi” ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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