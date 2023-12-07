Sinop'ta yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan şok uygulamada uyuşturucu madde ele geçirildi; 7 şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Sinop'ta yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı

Einilen bilgiye göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan "şok" uygulamada; durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslara yapılan üst aramalarında 5 gram uyuşturucu madde, 26 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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