Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonu (Glokom) ile ilgili bilgi verdi.

Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonu hakkında bilgiler verdi:

Göz tansiyonu (Glokom), göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek derecede yükselmesi sebebiyle meydana gelen ve görme kaybına dahi yol açabilecek bir hastalıktır.

Glokom rahatsızlığı bulunanların birçoğu bu hastalığa sahip olduğunun farkında değildir. Sinsi bir hastalık olan göz tansiyonunun, kapalı açılı ve açık açılı olmak üzere iki çeşidi vardır.

Göz içi basıncının sıkça artması sebebiyle görme sinirinin zayıflayıp kurumasına yol açan göz tansiyonu, tedavi edilmediği zaman görme kaybına neden olabilmektedir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NEDİR?

Halk arasında “karasu” adıyla bilinen glokom, diğer adıyla göz tansiyonu, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmez ise, kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Glokomda, göz içerisindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Şiddetli baş ağrısı-Şiddetli göz ağrısı-Mide bulantısı ya da kusma

-Görüşte bulanıklık

-Işık çevresinde renkli halkalar görülmesi

-Göz kızarıklığı

-Göz bebeklerinin irileşmesi

