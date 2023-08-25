Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonuyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Sinsi ilerleyip körlüğe neden olabiliyor. Uzmanı uyardı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonu (Glokom) ile ilgili bilgi verdi.
Elif Betül Türkoğlu göz tansiyonu hakkında bilgiler verdi:

Göz tansiyonu (Glokom), göz içi basıncının görme sinirine zarar verecek derecede yükselmesi sebebiyle meydana gelen ve görme kaybına dahi yol açabilecek bir hastalıktır.

Glokom rahatsızlığı bulunanların birçoğu bu hastalığa sahip olduğunun farkında değildir. Sinsi bir hastalık olan göz tansiyonunun, kapalı açılı ve açık açılı olmak üzere iki çeşidi vardır.

Göz içi basıncının sıkça artması sebebiyle görme sinirinin zayıflayıp kurumasına yol açan göz tansiyonu, tedavi edilmediği zaman görme kaybına neden olabilmektedir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NEDİR?

Halk arasında “karasu” adıyla bilinen glokom, diğer adıyla göz tansiyonu, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmez ise, kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Glokomda, göz içerisindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Şiddetli baş ağrısı-Şiddetli göz ağrısı-Mide bulantısı ya da kusma

-Görüşte bulanıklık

-Işık çevresinde renkli halkalar görülmesi

-Göz kızarıklığı

-Göz bebeklerinin irileşmesi

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber Spor
Beşiktaş'a Massuaku'dan kötü haber
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek Ekonomi
Mehmet Şimşek şimdi de ABD'li yatırımcılarla görüşecek
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı Güncel
Yalova-Bursa kara yolunda akan trafikte sırtüstü uzandı. Görenler neye uğradığı şaşırdı
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da Spor
Galatasaray'ın eski yıldızı Konyaspor'da
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu Spor
Livakovic resmen Fenerbahçe'de. Maliyeti belli oldu
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim Sağlık
Kombine nakil yapılan depremzede: Yeniden doğmuş gibiyim
Rizespor'a Macar stoper Spor
Rizespor'a Macar stoper