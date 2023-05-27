Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp İlerleme Partisinin (SNS) bugün düzenlenen oturumunda, partinin liderliğinden ayrıldığını açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Sırp İlerleme Partisinin liderliğini bıraktı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Vucic, Kragujevac'da düzenlenen ve 3 bin 792 delegenin katıldığı SNS'nin oturumunda yaptığı konuşmada, "SNS'yi çok sevdiğini, liderliğini bıraksa da hayatta olduğu müddetçe partiden asla ayrılmayacağını" ifade etti.

SNS'nin liderliği 11 yıldır yapmaktan gurur duyduğunu kaydeden Vucic, "SNS'nin yeni liderliğine (Savunma Bakanı) Milos Vucevic'i öneriyorum. Kendisi hepimizle görüşerek, partinin yeni lideri olma hususundaki kararını dile getirecek. Milos Vucevic'i seçmemizi öneriyorum." dedi.

Vucic, "Size Milos'un başından beri bizimle olduğunu, partinin ne olduğunu en iyi şekilde bildiğini ve SNS'yi çok sevdiğini bildiğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

- Sırp İlerleme Partisinin yeni lideri Savunma Bakanı Vucevic oldu

Basına kapalı yapılan oylamanın ardından yeni lider seçilen Vucevic, yaptığı açıklamada, kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Vucic ve delegelere teşekkür ederek, "Bugün bana verilen onur ve sorumluluğa layık olacağımı umuyorum." ifadesini kullandı.

Vucevic, SNS'nin politikasının değişmeyeceğini kaydederek, "Bu bir kopukluk değil, eşsiz bir hikaye ve kitabımızda yeni bir bölüm açıyoruz. Vatanımızın kalkınmasını amaçlayan bir parti olarak kalacağız. Sırp halkının, tüm Sırbistan vatandaşlarının geleneksel değerlerini besleyen ve koruyan bir parti olarak kalacağız." diye konuştu.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olaylara da değinen Vucevic, Sırbistan'ın Kosova'daki Sırpların dahil bütün Sırpların çıkarını gözeteceğini dile getirdi.

Vucevic ayrıca, haziran sonunda, "bir halk hareketine" katılmayı hedeflediklerini, bu konuyla ilgili detaylı bilgilerin gelecek dönemde verileceğini kaydetti.

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