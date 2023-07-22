Sırbistan'da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti

Sırbistan polisinden yapılan açıklamada, Novi Sad kentinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağıştan kaçmak isteyen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilerek, ölüm sebebinin elektrik veya yıldırım çarpması olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Novi Sad ve Backa Palanka'nın olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen kentler olduğu aktarılarak, 5 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sırbistan'ın yanı sıra şiddetli yağış ve fırtına Hırvatistan, Slovenya ve Bosna Hersek gibi bölge ülkelerinde de etkisini gösterirken, hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

Hırvatistan'da fırtınanın şiddetiyle çok sayıda ağaç devrilirken, Bosna Hersek'te de maddi hasar meydana geldi.

Kavurucu sıcakların ardından hafta ortasında Batı Balkanlar'da etkili olmaya başlayan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Bölgedeki meteoroloji kurumları ise gündüz 38 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların ardından akşam saatlerinde yağış ve fırtına beklentisinin devam ettiğini duyurdu.