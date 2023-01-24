﻿Şırnak Cizre’de icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Şırnak İli Cizre İlçesi Nur Mahallesi 759 Ada 4 Parsel 155,16 m2 yüzölçümlü arsaniteliklitaşınmazın tam hissesi,satışa ilişkin dosyada mevcut 08/08/2022 tarihli bilirkişi raporuna göre, taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ve bahçe olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazın vasfı tapu kayıtlarında arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmaz imarlı olup, dikdörtgen bir arazi yapısına sahiptir. Cizre Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünden alınan imar durum belgesinde taşınmazın konut alanında kaldığı, ayrık nizam 2 kat yapılaşma şartlarına sahip olduğu belirtilmiştir. taşınmaz ile ilgili bulunduğu çevrede yapılan arsa fiyat araştırması ve taşınmaza eşdeğer özelliklerde arsa satışlarının incelenmesi neticesinde bedel tespiti istenen sahip taşınmazın m² arsa birim fiyatının yaklaşık 500,00 TL olduğu sonucunda varılmıştır.

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