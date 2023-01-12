Şırnak Güçlükonak SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak Güçlükonak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile Destek Merkezi personeli ve yaşlı ve engelli bakımı personeli olmak üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Kamu haklarından mahrum olmamak.

3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

4. Son 6 aydır Güçlükonak ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

5. Projede daha önce çalışmış, fakir ve muhtaç kişiler önceliklidir.

6. Güçlükonak ilçe merkezi, Belde ve Köylerinde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliklerini, ütülerini

bulaşıklarının yıkanmasını ve yemeklerinin yapımı gibi işleri yapmasını engelleyecek herhangi bir durumun olmaması.

7. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. İşçi alımı yapıp yapmamak veya işe başlama tarihini belirlemek idarenin inisiyatifindedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Kimlik Belgesi Fotokopisi

2. Nüfus aile kayıt belgesi

3. Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.)

4. Aile Hekimliğinden alınmış sağlık raporu

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

6. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

7. Banka Hesap Numarası