12 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Şırnak Güçlükonak SYDV geçici işçi alacak

Şırnak Güçlükonak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde Aile Destek Merkezi personeli ve yaşlı ve engelli bakımı personeli olarak istihdam etmek üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 06:49
Takip Et

Şırnak Güçlükonak SYDV geçici 3 personel alacak

Şırnak Güçlükonak SYDV geçici işçi alacak
+
Aa
-

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak Güçlükonak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile Destek Merkezi personeli ve yaşlı ve engelli bakımı personeli olmak üzere geçici 3 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum olmamak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.
4. Son 6 aydır Güçlükonak ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.
5. Projede daha önce çalışmış, fakir ve muhtaç kişiler önceliklidir.
6. Güçlükonak ilçe merkezi, Belde ve Köylerinde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliklerini, ütülerini
bulaşıklarının yıkanmasını ve yemeklerinin yapımı gibi işleri yapmasını engelleyecek herhangi bir durumun olmaması.
7. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. İşçi alımı yapıp yapmamak veya işe başlama tarihini belirlemek idarenin inisiyatifindedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kimlik Belgesi Fotokopisi
2. Nüfus aile kayıt belgesi
3. Adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir.)
4. Aile Hekimliğinden alınmış sağlık raporu
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
7. Banka Hesap Numarası

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
1
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
2
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
3
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ronaldo'ya şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da zina ayrıcalığı
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
4
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿Ümit Özat'tan Murat Sancak'a: Madem bu kadar mertsin. Söylesene Ali Koç'a
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
5
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
6
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Son dakika. İmamoğlu'ndan hakkında açılan yeni davaya ilişkin ilk açıklama
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
7
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿'Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni gizli belgeler var' iddiası
﻿'Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni gizli belgeler var' iddiası
﻿'Biden'ın başkan yardımcılığından kalma yeni gizli belgeler var' iddiası
﻿Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
﻿Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
﻿Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
﻿İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
﻿İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
﻿İzmir’de tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
﻿FTX'in iflas duruşması görüldü: 5 milyar dolarlık varlık kurtarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.