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Şırnak Valiliği, kentte eylemleri 2 gün süreyle yasakladı

Şırnak Valiliği, 4 Nisan’dan geçerli olmak üzere kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklamasının 2 gün süreyle yasaklandığını açıkladı. Şırnak kent görünümü.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 19:48
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Şırnak Valiliği, kentte eylemleri 2 gün süreyle yasakladı

Şırnak Valiliği, kentte eylemleri 2 gün süreyle yasakladı
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Şırnak Valiliği, 4 Nisan’dan geçerli olmak üzere kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin 2 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor ve benzeri her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı. Sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İI Merkezi. İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 4 Nisan 2023 günü 00.01’den 5 Nisan 2023 günü 23.59'a kadar 2 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi. (DHA)

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