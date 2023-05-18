Şırnak’a yasadışı yollarla getirilen 5 papağan ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kişinin yurtdışından getirdiği ve satmak istediği 5 Jako cinsi papağan koruma altına alındı.

Şırnak’a yasadışı yollarla getirilen 5 papağan ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, bir kişinin Irak’tan getirdiği 5 Jako cinsi papağını Habur Sınır Kapısı’ndan sokmak istedi. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce el konulan papağanlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, Silopi'de bir vatandaşın yurtdışından satmak üzere getirdiği 5 papağanın araçta bulunduğu yönündeki bilgi üzerine HAYDİ ekipleri ile çalışma başlattıklarını söyledi.

Papağan türlerinin konuşma özellikleri nedeniyle yurt dışından getirilip satıldığına zaman zaman karşılaştıklarını dile getiren Kalay, "Bu tür durumlar maalesef onların ticaretine de konu olabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında durumu en yakın kolluk birimine ya da bize haber vermeleri. Papağanları şuan ünitemizde misafir ediyoruz. 4911 sayılı kara avcılık kanununa istinaden papağanları aracında bulunduran vatandaşa idari yaptırım uygulayacağız. Papağanları da kısa zaman içeresinde Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne göndereceğiz. Çünkü ülkemizde yaşam alanları yok. Bundan sonra hayatlarını hayvanat bahçesinde devam edecekler" dedi. (İHA)

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