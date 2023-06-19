Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 133 gözaltı

Şırnak'ta Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda, 133 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 133 gözaltı

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1 kilo 319 gram metamfetamin, 3 kilo 685 gram eroin, 25 gram esrar, 18 gram afyon sakızı, 5 gram skunk, 8 adet bong, 4 adet hassas terazi, 8 adet tabanca 2 adet tüfek, 170 adet fişek, 12 adet şarjör, 16 bin adet makaron, 160 paket sigara, 56 adet cep telefonu, 95 adet cep telefonu aksesuarı, 8 bin 200 TL para ele geçirildi.

aw917824-02.jpg

aw917824-02.jpgYapılan operasyonlarda 118 kişi kaçakçılık, 13 kişi asayiş, 1 şüpheli kayıp şahıs, 1 şüpheli ise terör suçundan olmak üzere toplam 133 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

aw917824-04.jpg

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı Magazin
Estetiksiz hali şoke etmişti! Melisa Döngel estetiklerini tek tek açıkladı
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret Güncel
Sahil Güvenlik Komutanlığından Anıtkabir'e ziyaret
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat Sağlık
Soğuk su böyle ölüme neden olabiliyor. Tatilciler dikkat
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu Spor
Zafer Arapkirli baktıkça ağladı. Eski İnönü Avrupa'da stad oldu
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı Güncel
Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı. Magazin
Filiz Akın'ın son haline yorum yağdı.
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü Güncel
Kahramanmaraş'ta su taşkını: Tarım arazileri zarar gördü