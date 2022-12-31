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Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 19:08
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Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ta kömür yüklü tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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İsmail Çini idaresindeki kömür yüklü tır, Konak Mahallesi Yeni Şırnak Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki Şaban Çini hayatını kaybederken sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan İsmail Çini, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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