Siroz nedir? Siroz belirtileri nelerdir? Siroz tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan sirozla ilgili detaylar…

SİROZ NEDİR?

Siroz, hepatit ve kronik alkolizm gibi birçok karaciğer hastalığının sebebiyet verdiği karaciğerde ileri derecede hasar oluşumuna denir. Karaciğerde aşırı alkol tüketimi gibi nedenlerle yara dokusu oluşabilir.

Siroz daha ileri aşamalara geçtikçe, daha fazla skar dokusu oluşur ve bu da karaciğerin çalışmasını zorlaştırır buna dekompanse siroz denir. Kanın dokuya ulaşamaması sebebiyle yeni damar yolları oluşur ve bu da karaciğeri daha olumsuz etkileyerek yaşamı tehdit eder. Sirozun neden olduğu karaciğer hasarı genellikle geri alınamaz. Ancak karaciğer sirozu erken teşhis edilirse hasarın kademesi sınırlandırılabilir.

SİROZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk ve halsizlik

-İştahsızlık ve kilo kaybı

-Mide bulantısı

-Vücudunuzda meydana gelen kolay kanama ve morarma hali

-Bacaklarda ve karında ortaya çıkan şişkinlik

-Sarılık(cildinizin ve gözlerinizin sararmasıyla)

-Yoğun kaşıntı

-Ciltte örümcek ağını andıran kan damarları

-Avuç içlerinde meydana gelen kızarıklık veya tırnaklarda beyazlaşma mevcudiyeti

-Konsantrasyon ve hafıza problemleri

-Kadınlarda adet sorunlarının varlığı

-Erkeklerde cinsel dürtülerin kaybolması, göğüslerin büyümesi, testislerin küçülmesi

-Kan kusma

-Karında su birikimi

-Meydana gelen şiddetli kas krampları

-Kahverengimsi renkte idrar

-Ateş

-Büyümüş dalak

-Kemik hastalığı, kemiklerin daha kolay kırılmasına sebebiyet verir.

SİROZ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tedavi planı karaciğerin ne kadar yaralandığına bağlı olarak şekillenir. Tedavideki öncelikli amaç, daha fazla hasarı önlemek için siroza neden olan durumu ortadan kaldırmaktır. Bu da demektir ki:

Hemen alkol tüketmeyi kesin. Hatta doktorunuz alkol bağımlılığı için bir tedavi programı önerebilir.

Sirozunuz karaciğerinizdeki yağ birikiminden kaynaklanıyorsa kilo vermelisiniz.

Hepatit B ya da Hepatit C mevcutsa ilaç almanız gereklidir.

Kaşıntı, ağrı, yorgunluk gibi belirtilerin hafiflemesi adına da ilaç alınabilir.

Hekiminiz ayrıca, sirozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek komplikasyonları tedavi etmek isteyecektir.