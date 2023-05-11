Sırrı Süreyya Önder: Bizi Kandil'e Erdoğan gönderdi

Editör: Osmancan Erok



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay “Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu?” açıklaması akıllara HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in 2016’da Meclis’te yaptığı konuşmayı getirdi.



O dönem milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamasında konuşan Önder, “Sayın cumhurbaşkanı başbakan olduğunda beni aradı, ‘Kandil’e gittiniz ne oldu?’ diye sordu. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Bizi Kandil’e gönderen kimmiş, bunları mahkemelerde anlatacağız.” dedi.



Erdoğan ve Önder’in konuşmalarının birlikte paylaşıldığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.