Sırrı Süreyya Önder: Bizi Kandil'e Erdoğan gönderdi

Erdoğan'ın 'Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu?' sözleri akıllara Sırrı Süreyya Önder'in 'Sayın cumhurbaşkanı başbakan olduğunda beni aradı, ‘Kandil’e gittiniz ne oldu?’ diye sordu' açıklamasını getirdi.

Sırrı Süreyya Önder: Bizi Kandil'e Erdoğan gönderdi

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz ay “Şu CHP, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantıları ile beraber yürümüyor mu? Terör örgütlerinin Kandil'deki ağa babaları oradan talimat veriyor mu?” açıklaması akıllara HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in 2016’da Meclis’te yaptığı konuşmayı getirdi.

O dönem milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin ikinci tur oylamasında konuşan Önder, “Sayın cumhurbaşkanı başbakan olduğunda beni aradı, ‘Kandil’e gittiniz ne oldu?’ diye sordu. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Bizi Kandil’e gönderen kimmiş, bunları mahkemelerde anlatacağız.” dedi.

Erdoğan ve Önder’in konuşmalarının birlikte paylaşıldığı video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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