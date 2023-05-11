Erdoğan'dan bir seçim yatırımı da memurlara. Kılıçdaroğlu vaatte bulunmuştu

Kılıçdaroğlu'nun en düşük memur maaşının 21 bin 265 lira olacağını açıklamasının ardından Erdoğan yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'dan bir seçim yatırımı da memurlara. Kılıçdaroğlu vaatte bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Sık sık Millet İttifakı’nın vaatlerini tekrarlayan Erdoğan, bu sefer Kılıçdaroğlu’nun "En düşük memur maaşı 21 bin 265 lira olacak" vaadinden sonra yeni memur maaşı vaadinde bulundu.

Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek refah payı artışı getirdiklerini belirten Erdoğan, “Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu maaşından aşağı kalmayacak şekilde artıracağız. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emeklilere de yansıyacak.” ifadelerini kullandı.

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