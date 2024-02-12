Şişli D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı

Kaynak: DHA
Şişli D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
Şişli Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen hafif ticari araçta yangın çıktı. Sürücü alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekerken, alev alev yanan hafif ticari araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul, Mecidiyeköy D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen 34 CBC392 plakalı hafif ticari araçtan yükselen alevleri fark eden sürücü aracı sağ şeride çekerek durdurdu.

Sürücü hızla aşağıya inerken, hafif ticari araç aniden yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler hafif ticari aracın tamamen sardı. Sürücü ve yoldan geçen diğer otomobil sürücüleri yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı.

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ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangın resnasında şans eseri yaralanan olmazken yangın sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerince 2 şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, hafif ticari aracın çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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