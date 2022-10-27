Sisli havada neden ruhumuz daralır, ne yapmalı?

Psikolog Ferahim Yeşilyurt, insanların zaman zaman kapalı, bulutlu, yağmurlu ve bunaltıcı havalarda isteksiz, enerjisi azalmış, morali olumsuz etkilenmiş, içe dönük ve karamsar bir hale düştüklerini belirterek, “Kapalı ve yağışlı havaların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için yaşam ritmine dikkat etmek çok önemli” diye konuştu.

Yeşilyurt, insanların zaman zaman kapalı, bulutlu, yağmurlu ve bunaltıcı havalarda isteksiz, enerjisi azalmış, morali olumsuz etkilenmiş, içe dönük ve karamsar olduklarını vurguladı ve şunları söyledi:

“Açık, temiz ve bol güneşli bir hava insanlarda pozitif etki yaratır. Güneş ışığı insandaki bazı kimyasal maddelerin dengelenmesinde önemli yer tutar. Özellikle kapalı havalarda melatonin hormonu dengesinde değişme olur. Akşam salgılamaya başlayan melatonin hormonu büyümede dengeleyicidir. Havalar kapalı olduğunda aşırı yorgunluk, uyku hali yapar”

Kapalı ve yağışlı havaların olumsuz etkilerinden korunmak için gün içinde güneş ışığından mutlaka faydalanmanın gerekli olduğununun altını çizen Psikolog Yeşilyurt, ”Uyku düzenini korumak, her gün aynı saatte yatıp her gün aynı saatte kalkmak ve spor yapmak, güneşten faydalanmak, sigara ve alkol kullanmamak kapalı havanın olumsuz etkilerini atlatabilmek için faydalıdır” şeklinde konuştu.

Karanlık günler veya kapalı havaların biyolojik saat üzerinden de olumsuz etkilerinin ortaya çıktığına vurgu yapan Yeşilyurt şunları söyledi:

“Bu etkinin en tipik örneği ise kuzey ülkelerinde günlerin oldukça kısaldığı ve karanlık geçen sürenin uzadığı kış dönemlerinde, adına kış depresyonu denilen bir depresyon türünün ortaya çıktığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Biyolojik saat kadınlarda adet döngüsünün organizasyonunda görev alır. Gün ışığı veya karanlık döngüsünün biyolojik saat üzerine olan etkileri nedeniyle karanlık-aydınlık döngüsünün bozulmasının kadınlardaki aylık ritmleri de etkileyebiliyor.

Bu bozuklukların duygu durum sorunları veya ağrı yakınmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkar. Güneş ışıklarından yeterli ölçüde yararlanamama uyku ve uyanıklık döngüsünü bozabilmektedir” dedi.

AA