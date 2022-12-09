9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dilara Gül'ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili olay yerinde keşif

Dilara Gül'ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili olay yerinde keşif

Şişli'de 23 yaşındami Dilara Gül'ün skuter kullanırken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Kızının hayatını kaybettiği yere ilk defa geldiğini söyleyen Arif Gül "Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:21
Takip Et

Şişli'de 23 yaşındaki Dilara Gül'ün skuter kullanırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili olay yerinde keşif yapıldı

Dilara Gül'ün öldüğü skuter kazasıyla ilgili olay yerinde keşif
+
Aa
-

Osmanbey Halaskargazi Caddesi'nde 12 Temmuz'da yaşanan kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, Ergenekon Caddesi'ne dönmek isteyen skuter kullanıcısı Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa düşen Gül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, Dilara Gül'ün ailesinin avukatı olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme, 9 Aralık'ta olay yerinde uzman bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kazanın yaşandığı günden 5 ay sonra olay yerinde keşif yapıldı. Hakim, uzman bilirkişi, Dilara Gül'ün babası Arif Gül ve avukatların bulunduğu keşifte, taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuksuz yargılanan Hakan Akçelik, kaza anını anlattı.

OLAYIN ACISI DEVAM EDİYOR, BİR DAHA TEKRARDAN YAŞADIK"

Kızının hayatını kaybettiği kaza yerine ilk defa geldiğini ifade eden Arif Gül, "Bilirkişi raporları alınacak dendi. Sanığın, karşıdaki kişinin bilgilerine başvurulacak diye geldik buraya. Yani çok da bir şey anlamış değilim tabii konuyla alakalı. Hakimlerin, bilirkişi raporunu bekleyeceğiz bu saatten sonra. Olayın acısı devam ediyor zaten, bir daha tekrardan yaşadık şu anda" dedi.

"BEN KASTİ ÖLDÜRDÜ DİYE BAKIYORUM"

Gül, "Buraya ilk defa geldim, gelemedim daha doğru. Yer olarak da çok masum bir yer değil yani. Vuran kişi ben görmedim, etmedim, bilmedim diyor da; burada o hızla gidilmesi, orada görmedim demesi, inandırıcı gelmiyor yeri gördükten sonra. Ben kasti olarak öldürdü diye bakıyorum. Taksirli ölüm değil yani bu. Taksirli ölüme sokuyorlar, trafik kazasında cezalar belli. Biz bunların hepsini hazırlıklıyız ama yani yeri gördükten sonra pek taksirli gibi gelmiyor bana. Bile isteye yapılmış bir şey gibi yani. Yani kuralları bilerek çiğniyor. İstemeden yapmış olabilir ama kuralları bilerek çiğniyor" dedi.

Dilara Gül'ün( ailesinin avukatlığını yapan Vahit Kuzu ise "Olayın daha netliğe kavuşması açısından, mahkeme heyeti bilirkişi ile birlikte olay yerine geldi. En azından olay yerini görmüş oldu. Buradaki yerle alakalı bilirkişi ölçümlerini yaptı, buna göre bir rapor hazırlayacak. O rapora göre artık sonucuna bakacağız. Ona göre gerekli beyanlarda bulunacağız.

Bilirkişi olayla ilgili görüntüleri de izleyecek. Bilirkişi hem görüntüleri izleyecek hem de mevcut olay yeriyle birlikte değerlendirerek raporunu hazırlayacak" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.