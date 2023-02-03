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8 katlı binada yangın

Şişli’de kullanılmayan 8 katlı boş binanın 2. katı alev alev yandı. Yangında yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 08:03
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Şişli’de 8 katlı binada yangın

8 katlı binada yangın
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İHA’nın haberine göre, Şişli’de yangın çıktı. Yangın, 06.45 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokak üzerinde bulunan 8 katlı boş binanın ikinci katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın ikinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binan boş olması olası bir faciayı önlerken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, boş binada uzun süre incelemelerde bulundu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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