Şişli’de feci kaza

Şişli’de akşam saatlerinde minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan kadın yolcuyu itfaiye ekipleri çıkardı. O anlar vatandaş kameralarına anbean yansıdı.

Şişli’de feci kaza

(İHA) Kaza saat 22.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan taksiye kırmızı ışıkta geçen bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle sert darbe alan taksi, önce beton kaldırıma ardından demir tabelaya çarptı.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksinin ön koltuğunda oturan kadın yolcu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, minibüs şoförü, taksi şoförü ve diğer 3 yolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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