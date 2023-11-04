Şişli’de korkutan yangın

Şişli’de 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çatıyı kaplarken, yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Şişli’de korkutan yangın

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek tüm çatıyı sardı.

aw069396-03.jpg

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alarak kısa sürede söndürüldü.

aw069396-04.jpg

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle sokakta kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı tarihi belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail: Gazze'ye akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyecek Dünya
İsrail: Gazze'ye akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyecek
Son dakika... CHP Kurultayında ikinci tur oylama başladı Gündem
Son dakika... CHP Kurultayında ikinci tur oylama başladı
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı? Yazarlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Eriyen zaman… Yazarlar
Eriyen zaman…
Özgür Özel CHP’yi taşıyabilir mi? Yazarlar
Özgür Özel CHP’yi taşıyabilir mi?
Liderlere özgü hastalık; Hubris Sendromu Yazarlar
Liderlere özgü hastalık; Hubris Sendromu
Bir istifanın düşündürdükleri Yazarlar
Bir istifanın düşündürdükleri