Şişli’de mühendisin şüpheli ölümü: 2 arkadaşı gözaltına alındı

Şişli'nin Teşvikiye Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksin, telefonla iki arkadaşını arayıp dayak yediğini belirterek yardım istedi.

İki arkadaşı, evine geldikleri Aksin'in yerde hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aksin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İKİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Aksin'in ölümüyle ilgili iki arkadaşı gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, dışarda dövülmüş olarak eve geldiğini belirttikleri Aksin'in başında kan ve darp izleri gördüklerini söyledikleri öğrenildi.