Şişme bot patlayıp cayır cayır yandı

İHA



Olay, gece yarısı Adaboğazı önlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu lastik bot seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından bot yanmaya başladı. Bottaki 2 kişi, patlamanın etkisiyle denize düştü. O esnada bölgede bulunan diğer denizciler, yaralıların yardımına koştu.

Yaralılar denizden çıkarılıp yardım istendi. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alev alev yanan şişme bota Sahil Güvenlik müdahale etti. Bot yanarak batarken, 2 yaralı Bitez Limanı’na getirildi. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.