Şişme bot patlayıp cayır cayır yandı

Bodrum’da şişme botun patlaması sonrası çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Şişme bot patlayıp cayır cayır yandı

İHA

Olay, gece yarısı Adaboğazı önlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 kişinin bulunduğu lastik bot seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

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Patlamanın ardından bot yanmaya başladı. Bottaki 2 kişi, patlamanın etkisiyle denize düştü. O esnada bölgede bulunan diğer denizciler, yaralıların yardımına koştu.

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Yaralılar denizden çıkarılıp yardım istendi. İhbarın ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Alev alev yanan şişme bota Sahil Güvenlik müdahale etti. Bot yanarak batarken, 2 yaralı Bitez Limanı’na getirildi. Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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