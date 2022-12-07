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Libya'dan Yunanistan'a kınama

Libya Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin, Akdeniz’de Libya-Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşmasını kınadı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 18:10
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Sismik araştırma girişimi nedeniyle Libyadan Yunanistana kınama

Libya'dan Yunanistan'a kınama
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Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek", deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya’ya dayatmak hedefiyle, tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığını açıkladı.

Açıklamada “Libya Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyi ve güneybatısında arama faaliyetleri konusundaki tutumu dolayısıyla Yunanistan’ı uyarmış, kınamış ve resmi olarak protesto etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

SİSMİK ARAŞTIRMA SAHASINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYORDU

Libya’nın deniz yetki alanları ve egemenliğini mümkün olan bütün kanuni ve diplomatik yollarla koruyacağı vurgulanan açıklamaya göre, söz konusu adım, Atina yönetiminin tartışmalı bölgelerde arama faaliyetleriyle ilgili raporların doğruluğunun belirlenmesinin ardından atıldı.

Yunanistan'ın bir süre önce Girit'in güneyinde sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı belirtilmişti.

SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürmüştü.

Araştırmanın "SANCO SWIFT" isimli gemiyle yapılacağı aktarılmıştı. (AA)

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