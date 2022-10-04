4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi

Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi

Alman Federal Meclisi Üyesi Jürgen Trittin, Ankara-Atina hattında tansiyonun yükseldiği bir dönemde Yunan basınına konuştu. Trittin, AB'ye Türkiye'ye yönelik 'yaptırım uygulanması' çağrısında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 04:48
Takip Et

Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi

Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
+
Aa
-

Almanya’da hükümet ortağı Yeşiller Partisi Dış Politika Sorumlusu Jürgen Trittin, Ankara-Atina ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan merkezli Kathimerini’ye konuşan Alman milletvekili, “AB, ekonomik önlemler almayı ve Türkiye’ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmeli” dedi.

Trittin, Türkiye’nin Batı’ya ve NATO’ya ihtiyaç duyduğunu hatırlaması için ‘AB’nin önlem alması gerektiğini’ vurguladı. Trittin, Türkiye’yi düzenli olarak AB ve NATO’nun ortak çıkarlarını baltalamakla suçladı.

“SURİYE’DE ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI HAREKET EDİYOR”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Kremlin’e uygulanan yaptırımların Türkiye sayesinde beklenildiği kadar etki göstermediğini öne süren Trittin, “Türkiye, Rusya’ya yönelik yaptırım politikasını baltalıyor, Suriye’de uluslararası hukuka aykırı hareket ediyor, Libya’ya yönelik BM silah ambargosunun kontrolünü engelliyor ve NATO müttefiki ve AB üyesi Yunanistan’ın egemenlik haklarını ihlal ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnızca kendi iç siyasi avantajıyla ilgileniyor ve İttifakın çıkarlarını görmezden geliyor. NATO bünyesinde yaptırım mekanizmaları olmadığı gibi bir üyeyi de ihraç etmek mümkün olmadığı için AB’nin ekonomik önlemler almayı ve Türkiye’ye yaptırım uygulamayı çok ciddi bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Türkiye’nin Avrupa pazarına ve NATO ile ittifaka ihtiyacı var. Bunun çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekir.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında da değinen Trittin, “Bu savaş da siyasi bir anlaşma ile sona erecektir. Ancak Putin açıkça hiçbir şey müzakere etmeye istekli değil. Şu an seferberlik kararına güveniyor. Bu yüzden Ukrayna’nın desteğimize olan ihtiyacı devam ediyor. Askeri, siyasi ve ekonomik olarak o kadar güçlü olmalı ki, ona müzakere edilmemiş hiçbir sonuç dikte edilmemeli.” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bgün
4.10.2022 06:05
Uluslararası hukuk işinize geldiği gibi yaparsanız olur.Yoksa bizim gibi geri kalmış ülkelere yaptırım.Dünya sizin babanızın malı.Bu adamları susturmak için üretmek ve güçlü ekonomi şart  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
1
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿İslam Memiş'ten ekim ayı uyarısı biri çıkacak diğeri çakılacak
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
2
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿Hüseyin Baş’tan Süleyman Soylu’ya: Ulan hayırdır
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
3
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿50 yıllık MHP'li zehir zemberek sözlerle istifa etti. MHP sessiz istilaya sessiz kaldı!
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
4
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Abdülkadir Selvi, köşesinde bir anket yayımladı gören herkes kahkahayı bastı
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
5
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
6
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿Oscar'ı reddetmek için Marlon Brando yerine sahneye çıkan Sacheen Littlefeather hayatını kaybetti
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
7
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
﻿'2050'den geliyorum' dedi kıyamet için tarih verdi: Dünya bu çocuğu konuşuyor
﻿Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
﻿Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
﻿Mersin'de gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı
﻿Nijerya'da Lassa ateşi salgını: 172 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da Lassa ateşi salgını: 172 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da Lassa ateşi salgını: 172 kişi hayatını kaybetti
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿Ukrayna duyurdu: Rus güçlerinden hastaneye roketli saldırı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
﻿IMF, Fed'i ihtiyatlı olmaya çağırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.