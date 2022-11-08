Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi

Türkiye ve Libya arasında imzalanan enerji anlaşmasına karşı olduklarını kaydeden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını savunarak Libya ile masaya oturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmanın imzalandığı gün olası tepkilere karşı, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız" ifadelerini kullanmıştı.