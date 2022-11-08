8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi

Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye ve Libya'nın arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinerek, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını belirterek Libya ile masaya oturmak istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 21:46
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile gerilimi artıracak açıklama

Miçotakis'ten gerilimi artıracak açıklama. Ağzının payı hemen verildi
+
Aa
-

Türkiye ve Libya arasında imzalanan enerji anlaşmasına karşı olduklarını kaydeden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını savunarak Libya ile masaya oturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmanın imzalandığı gün olası tepkilere karşı, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız" ifadelerini kullanmıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
1
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Türkiye'nin en çok güvendiği ünlüler belli oldu. Birinci gelen isim Müge Anlı'yı bile geride bıraktı
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
2
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Bahçeli konuşurken bakın ne yaptılar. AKP’den MHP’ye yıllar sonra bir ilk
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
3
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Lıkır lıkır için uzun yaşayın. Bir fincan için kemikleriniz sapa sağlam olsun
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
4
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
5
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
6
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿Bahçeli: AKP’nin HDP’yi ziyareti doğal ve normaldir. AKP - HDP görüşmesine destek verdi
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
7
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿İşte sosyal medyayı yakıp yıkan düğün videosu
﻿2 milyar dolarlık 'Powerball' çekilişi gerçekleşti
﻿2 milyar dolarlık 'Powerball' çekilişi gerçekleşti
﻿2 milyar dolarlık 'Powerball' çekilişi gerçekleşti
﻿Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
﻿Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
﻿Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
﻿Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın 
﻿Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın 
﻿Başakşehir’de 5 katlı fabrikada yangın 
﻿Ağrı'daki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi
﻿Ağrı'daki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi
﻿Ağrı'daki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.