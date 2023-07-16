Sisten kaybolan 5 kişi bulundu

Olay, Çamlıhemşin ilçesi Kale köyüne bağlı Çiçekli Yaylası'nda meydana geldi. Çiçekli Yaylası'nda yürüyüş yapmak için çıkan Ramazan Ç., Doğukan C., İsmail Hakkı T., Recep E. ve Berkay A. aniden bastıran sis nedeniyle kayboldu.

Kaybolan ekip bir süre kendi çabalarıyla bulmayı çalıştı, fakat başaramadı. Sonrasında grup durumu 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yaptıkları çalışmalarla yaklaşık 4 saat sonra kaybolan gruba ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ekipler ile birlikte ilçe merkezine kadar indirildi.