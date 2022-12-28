Sıtkı Ayan Kimdir? Sıtkı Ayan Hangi Şirketlerin Sahibi?

Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova ilçesinde doğdu. Çocukluğunu Sivas'ta geçiren Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Daha sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak kendi mesleğini yapmayarak petrol işine girdi.

Sudan ile İran'daki petrol sahalarında yaptığı çalışmalarla bilinen Ayan, İran ve Türkmen doğalgazını Avrupa'ya taşınmasında rol oynadı.

Sıtkı Ayan'ın Bahaddin Ayan adında bir oğlu olduğu biliniyor. Ünlü iş insanın yönetim kurulunda bulunduğu ve ortak olduğu şirketlerin sayısının 20^'den fazla olduğu biliniyor.

Sıtkı Ayan'ın Şirketlerinden Bazıları

Tay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

Som Petrol

Aktau Petrol Ticaret A.Ş

Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş

Somas Enerji ve Ticaret Sanayi A.Ş

SMS Gemi İnşa Sanayi A,Ş

Turang Transit

Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul

Emas Doğalgaz Sanayi

TRG Petrol Ticaret

ASB Grup Enerji

Aska Enerji

Gent Petrol Dış Ticaret

Samed Petrol

Saor İnşaat

Anka Enerji

Perlite Enerji

