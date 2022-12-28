Sıtkı Ayan Kimdir? Sıtkı Ayan Hangi Şirketlerin Sahibi?

Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova ilçesinde doğdu. Çocukluğunu Sivas'ta geçiren Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Daha sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak kendi mesleğini yapmayarak petrol işine girdi.
Sudan ile İran'daki petrol sahalarında yaptığı çalışmalarla bilinen Ayan, İran ve Türkmen doğalgazını Avrupa'ya taşınmasında rol oynadı.
Sıtkı Ayan'ın Bahaddin Ayan adında bir oğlu olduğu biliniyor. Ünlü iş insanın yönetim kurulunda bulunduğu ve ortak olduğu şirketlerin sayısının 20^'den fazla olduğu biliniyor.
Sıtkı Ayan'ın Şirketlerinden Bazıları
Tay Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş
Som Petrol
Aktau Petrol Ticaret A.Ş
Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş
Somas Enerji ve Ticaret Sanayi A.Ş
SMS Gemi İnşa Sanayi A,Ş
Turang Transit
Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul
Emas Doğalgaz Sanayi
TRG Petrol Ticaret
ASB Grup Enerji
Aska Enerji
Gent Petrol Dış Ticaret
Samed Petrol
Saor İnşaat
Anka Enerji
Perlite Enerji
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