Sivas Akıncılar’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sivas İl, Akıncılar İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Doğanbağlar Mevkii, 221 Ada, 83 Parsel, MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 221 ADA, 83 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN TARLA VASFINDA 5.980,82 M2 YÜZ ölçümünde H40C18A1 Paftasında bulunduğu, Sivas İli, Akıncılar İlçesi, yeni Mahalle Doğanbağları mevkiinde bulunan parsel 5.980,82 m2 alana sahip olup, tapu kayıtlarında tarla vasfındadır. %2-3 eğimle düz bir yapıda olan parsel sulu tarım arazisidir. Halihazırda buğday ekili olan parsel üzerinde ekonomik değere sahip ağaç bulunmamaktadır diye belirtilmiştir.

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