Sivas Belediyesi’nin tabelasına 'T.C.' ibaresi eklendi

Başkan Uzun, tabelaya T.C. ibaresinin eklenmesinin sadece bir isim değişikliği olmadığını, çok büyük anlamlar içeren bir değişiklik olduğunu söyledi. Uzun, "Belediyemiz devletimize ve milletimize ait bir kurumdur. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğini sağlayacak projelere imza atacağız" dedi.

Sivas halkından T.C. ibaresinin eklenmesi için yoğun talep olduğunu belirten Uzun, "Duruşumuz bundan sonra anayasamızın ilk 3 maddesinde belirtildiği üzere değiştirilemez olan maddelere de bir bağlılık olarak devam edecek. T.C. ibaresi bu ilk 3 maddeyi hatırlatması manasında büyük önem taşıyor. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.