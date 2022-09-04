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Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:13
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Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop 103. yıl dönümü etkinliklerinde Sivas'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlanıyor
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Şentop ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Sivas milletvekilleri katıldı.

Şentop ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Şentop, tarihi salondaki sıraya oturarak tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve diğer oyuncuları kutlayan Şentop ve beraberindekiler daha sonra Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi balkonunda fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ile tüm kahramanları saygı ve minnetle andığını belirten Şentop, "103 yıl önce Sivas'ın gök kubbesinde çınlayan o ses; hürriyet ve şerefinden vazgeçmemek için canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir. Aynı azim, aynı ruhla..." ifadelerini kullandı.

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