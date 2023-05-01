Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme

Sivasspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdüren Sarı Lacivertlilerde yüzler gülüyor.

Sarı- lacivertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.