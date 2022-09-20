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Sivas Sağlık Müdürlüğü lastik satın alacak

Sivas Sağlık Müdürlüğü lastik satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 14:29
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Sivas Sağlık Müdürlüğü lastik satın alacak

Sivas Sağlık Müdürlüğü lastik satın alacak
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Basın ilan’da Kışlık Lastik Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı: Kışlık Lastik Alımı

Niteliği, türü ve miktarı: 10 Kalem Kışlık Lastik Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Süresi/teslim tarihi: Lastiklerin montajı ve teslimatı İdarenin belirleyeceği sürede peyderpey yapılacak olup, yüklenici firma lastiklerin montajını ve balans ayarını yapacaktır.

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 29.09.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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