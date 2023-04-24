Sivasspor Antalya'da güldü

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 2-1'lik skorla kazandı.



Sivasspor, 4. dakikada Mustafa Yatabare ve 32. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Antalyaspor, 49. dakikada Sam Larsson ile farkı 1'e indirdi.



Trabzonspor galibiyetinin ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sivasspor, puanını 37'ye yükseltti ve haftayı 10. sırada kapatı.

3 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Antalyaspor, 33 puanda kaldı.