Sivasspor ateş püskürdü: Penaltımız verilmedi kara bir gece

Sivasspor Kulübü Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçtan sonra çok sert açıklamalarda bulundu.

Karagöl şunları söyledi:

"Zaten takımlar arasında ciddi maddi farklar var. Biz buna rağmen elemizden geleni yapıyoruz. Ama VAR var mı yok mu? Bundan sonra VAR yerine yok diyelim.

Bu maçta bir penaltımız verilmedi. VAR ne yapıyordu bilmiyoruz. Ayrıca yediğimiz bir golden önce faul de çalınmadı.

Artık ne yapalım bilmiyoruz. Bu iş böyle nereye kadar gider, bilemiyoruz. Sürekli söylüyoruz ama hiçbir şey değişmiyor."