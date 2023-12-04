Volkan Demirel'e PFDK şoku

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Volkan Demirel'e PFDK şoku

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakem Yiğit Arslan'ın yanında almıştı.

Sert itirazlarda bulunan, bir türlü sakinleşmeyen Volkan Demirel kırmızı kart görmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Volkan Demirel'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Açıklama şöyle:

"ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL’ in “sportmenliğe aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

İlgili Haberler
İrfan Can Kahveci attığı çalımı kimden öğrendiğini itiraf etti
İsmail Kartal: Ben bahanelere sığınmadım
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: Sivasspor'un net penaltısı verilmedi
Fred Dzeko'yu öve öve bitiremedi: O bizim liderimiz
Fred Dzeko'yu öve öve bitiremedi: O bizim liderimiz
Trabzonspor'un başı Fode Koita'dan dolayı belada
Trabzonspor'un başı Fode Koita'dan dolayı belada
Sivasspor ateş püskürdü: Penaltımız verilmedi kara bir gece
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Şener Üşümezsoy yeni deprem olacak fayı açıkladı. Deprem sıkışması İstanbul'a doğru mu hareket ediyor
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Son depremler listesi. Kandilli Rasathanesi AFAD’a göre nerede deprem oldu? Son dakika depremler listesi 4 Aralık Pazartesi
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
Depremlerin yerini önceden bilen adam Şener Üşümezsoy açıkladı. Mayıs ayında bilmişti
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli’ye göre kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son Haberler
Antalya'da 3 katlı bina çöktü Yaşam
Antalya'da 3 katlı bina çöktü
Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi Yaşam
Sosyal medyada canlı yayın açtı, evini ateşe verdi
Demokrat Parti’den İYİ Parti’nin kararına sert eleştiri ‘Kendisinin olağanüstü güce sahip olduğunu zannediyor’ Siyaset
Demokrat Parti’den İYİ Parti’nin kararına sert eleştiri ‘Kendisinin olağanüstü güce sahip olduğunu zannediyor’
Kızıl Goncalar şaşırtacak mı? Yazarlar
Kızıl Goncalar şaşırtacak mı?
Bana düşmez, onu da… Yazarlar
Bana düşmez, onu da…
En yaratıcı meslek Yazarlar
En yaratıcı meslek
Hakan Ateş görevden alınmalı Yazarlar
Hakan Ateş görevden alınmalı