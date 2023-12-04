Volkan Demirel'e PFDK şoku

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakem Yiğit Arslan'ın yanında almıştı.

Sert itirazlarda bulunan, bir türlü sakinleşmeyen Volkan Demirel kırmızı kart görmüştü.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Volkan Demirel'i tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Açıklama şöyle:

"ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü VOLKAN DEMİREL’ in “sportmenliğe aykırı hareketi”nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.12.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."