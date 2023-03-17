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Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı

Sivasspor Fiorentina maçında sahaya atlayan bir taraftar İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya yumruk attı. Bianco'nun burnu kırıldı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:50
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Sivasspor Fiorentina maçında sahaya giren taraftar Alessandro Bianco'ya yumruk attı

Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
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UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivas'ta oynanan Sivasspor-Fiorentina maçında inanılmaz bir skandal yaşandı.

Fiorentina'nın 4-1 önde olduğu sırada sahaya atlayan bir taraftar, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya yumruk attı. Genç futbolcunun burnundan kan boşaldı.

Taraftar güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken, soyunma odasından fotoğraf paylaşan Bianco'nun burnunun kırıldığı ortaya çıktı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan sonra Fiorentina hocası Vincenzo İtaliano'dan özür diledi. İtalyan teknik adam maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında "Çok sinirliyim. 20 yaşında çocuğun burnunu kırdılar. Bu utanç verici bir olay" dedi.

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﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
﻿Sivasspor Fiorentina maçında kan aktı. Sahaya giren taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
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