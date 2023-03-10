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Sivas istediğini alamadı

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 01:13
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Sivas hem mağlup hem cezalı

Sivas istediğini alamadı
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Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fiorentina 1-0 kazandı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada temsilcimiz Sivasspor, oyunu kendi yarı sahasında kabul ederek maça başladı. Özellikle sol kanattan gelen ataklar Sivasspor kalesinde ilk yarıda zor anlar yaşatsa da mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sonuçlandı.
İkinci yarıda Sivasspor, zorlu deplasmanda Gradel ve Leke James'in oyuna girmesiyle hareket kazanmak istemesine rağmen Fiorentina oyun üstünlüğünü temsilcimize bırakmadı. Dakikalar 69'u gösterdiğinde ise yaşanan karabol pozisyonunda top önünde kalan Barak, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Golün ardından Sivasspor hızlı hücumlarla gol bulmaya çalışsa da Fiorentina ev sahibi olmanın verdiği avantajla oyun üstünlüğünü bırakmadı ve mücadeleyi galibiyetle kapattı.

Öte yandan 90+5'de Max Gradel kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Sivasspor ve Fiorentina'yı 2. kez karşı karşıya getirecek mücadelede 16 Mart Perşembe günü oynanacak.

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