Sivasspor yeni hocasıyla Kayserispor'u nasıl avladı? Turgay Beşyıldız açıkladı

Bana göre, yine eski yıllara dayanan bir Anadolu derbisi idi.

Derbiye yakışır bir şekilde tempolu başladı. Her iki takımda özellikle oyunun başlarında sık sık ve hızlı bir şekilde rakip kale önüne indi.

Kendi sahasında, bu sezon oynadığı son 9 karşılaşmada sadece tek mağlubiyet alan Mondihome Kayserispor, 15 yıl sonra yeniden Sivasspor’un başına teknik adam olarak dönen Bülent Uygun önünde, hanesine bu hafta puan ekleyemedi.

Karşılaşmanın 90 dakikasının üçte birlik bölümü bitmeden; 23. dakika da EMS Yapı Sivassporlu Barrow’un soldan getirip kale içine kestiği meşin yuvarlak, sarı-kırmızılılar da Arif’in dizine çarpıp kendi kale filelerine gidince, kaleci Bilal kendini yanıltarak yanından geçen topun ardından, sadece hüzünle baktı.

Bu golden sonra, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’ndaki maç daha da hareketlenirken, son haftalarda bir maçın tempolu başladığı, Anadolu’daki ender karşılaşmalardan birini izledim.

Kayserispor’un iki sakat oyuncusunun yanı sıra, milli takım kamplarında olan başta Majid Hosseini olmak üzere, 4 oyuncusu daha kadrosunda yoktu.

Konuk ekip Sivaspor’da da, iki oyuncu Afrika Kupası’nın yolunu tutarken, Abdülkadir Parmak içlerinde olmak üzere, 3 oyuncusu hasta ve sakat olduğu için bu maçın kadrosunda olmayanlardı.

İlk yarı böyle bitecek dediğimiz son dakikada, Erciyesin Kurtları, santraforları Kamerunlu Bahoken’in ayağından devre arasına beraberliği yakalayarak girdi.

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Bu güneşin küstüğü kapalı havada gördük ki; Kayseri'de galibiyete inanmış, Sivas’da.

Her iki ekipte, sezon başındaki hevesli futbolu yeniden hayata geçirmeye "Döndük" duygusu veren bir konsantre hali vardı. Sahada terbiyeli, yetenekli ve oyunu çirkinleştirmeyen bir yüzleri de vardı.

Recep Uçar ve Bülent Uygun’un takımlarında; formanın içinde aldığı her nefesin ve paranın karşılığını vermeye ant içmiş, teorisini anında pratiğe geçiren eylemciler vardı . Top ayağına gelmeden ne yapacağına karar verebilenler!

Kırmızı beyazlı taraftarların, Kayseri’de yalnız bırakmadığı, bu sezon sadece deplasmanda 15 puan toplayan Yiğidolar, toplamdaki 21 puanına bugün 3 puan daha ekleyerek, küme potasından uzaklaşmaya çalıştı.

Bu maçın ilk iki değişikliği de misafir takımdan geldi. Oyuna girenlerden biri, memleketinin takımına karşı forma giyen 17 yaşındaki Kayserili Emre Gökay oldu.

İlk yarıya nazaran biriken yorgunlukla birlikte, haliyle tempo da düştü ama bana göre izleyenlerin sıkılmadığı bir 90 dakika idi.

İki komşu takımın Anadolu derbisinde, ikinci yarıda da her iki tarafın yakaladığı net gol pozisyonları vardı. Özellikle ev sahibininkiler kaçırılmayacak cinstendi.

Karşılaşmanın son dakikalarına girildiğinde, Sivasporlu Manaj gole giderken, ceza alanının içerisinde ayağı zemine takılıp Manaj’ın önüne düşen Kayserisporlu Attamah’ın müdahalesinde, orta hakem Burak Şeker gelen uyarıyla VAR’a gitti. İzledi ve penaltıyı verdi.

Arnavut santrafor Manaj’ın kullandığı penaltı ve ardından uzatmalarda kontrataktan gelen kendinin 2, takımın 3. golü, aynı zamanda Sivaspor’un deplasmanda alığı puanlara bir üç puan daha ekletti.

Skor ne olursa olsun, Anadolu derbisine yakışır zevkli ve çekişmeli, zevkli bir maç izlerken, Yiğidolar, Erciyes’in Kurtlarını son anda avladı!