Sivasspor'da yaprak dökümü. 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 14. sırada bitiren Demir Grup Sivasspor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti.

Sivasspor'da yaprak dökümü. 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kırmızı-beyazlı formayı 4 sezondur giyen savunma oyuncuları Caner Osmanpaşa ve Aaron Appindangoye ile 2 sezondur Sivasspor kadrosunda yer alan Dimitrous Goutas sözleşmesi sona eren futbolcular arasında bulunuyor.

Sivas temsilcisinin 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında formasını terleten orta saha oyuncusu Robin Yalçın, aynı bölgede 4 sezondur görev alan Isaac Cofie ve son 2 sezondur Sivasspor forması giyen Fredrik Ulvestad da sözleşmesi biten oyuncular arasında yer alıyor.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer edilen golcü oyunculardan Mustapha Yatabare, geçen sezon kırmızı-beyazlıların renklerine bağladığı Leke James ile bu sezon ara transfer döneminde transfer edilen Jordy Caicedo da sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eren oyuncular arasında.

Olağan kongre sürecine hazırlanan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay da takımla yollarını ayırmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak Spor
Victor Nelsson'a dev teklif! Transfer gerçekleşirse kulüp rekoru kırılacak
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak Ekonomi
Bakanlık duyurdu! Başvurana 150 bin lira yatacak
Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son Sağlık
Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın. Gece acıkmalarına son
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza Güncel
Bu görüntüye 22 milyon 666 bin lira ceza
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor Yaşam
Kadın cankurtaranları gören erkekler boğulma taklidi yapıyor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da Spor
Dünya Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı Güncel
Uyuşturucu kuryesi tomografiden kaçamadı. Midesinde neler neler çıktı