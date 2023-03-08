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Isaac Cofie'den Fiorentina maçı öncesi açıklamalar

Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Isaac Cofie, Konferans Ligi'nde oynanacak Fiorentina maçı öncesi konuştu.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 21:40
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Sivassporlu futbolcu Cofie açıklamalarda bulundu

Isaac Cofie'den Fiorentina maçı öncesi açıklamalar
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina’ya konuk olacak. 

Bu maç öncesi kırmızı-beyazlıların 31 yaşındaki Ganalı oyuncusu Isaac Cofie, Artemio Franchi Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Cofie, maçın önemine değinerek, “Bizim için yarın önemli bir maç olacak. İyi oynayacağımıza eminim. Ben İtalya’ya karşı oynadım ve hatta bir de gol attım ama yine de bu maç çok kritik. Hiçbir şeyden korkmuyorum. İyi oynayacağız ve inşallah kazanacağız. Bizim durumumuz iyi ancak son maçımızda yenildik. Fiorentina’nın çok kaliteli oyuncuları da var. Yarın zor bir maç oynayacağız. Türk futbolu ile İtalya futbolu farklı ama biz yarın yüzde yüz oyunumuzu oynayacağız” şeklinde konuştu.

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