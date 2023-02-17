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Trabzonspor’un galibiyeti sonrası ülke puanı yükseldi. İlk 10’a yaklaştık

UEFA Konferans Ligi’nde Trabzonspor’un aldığı galibiyetten sonra ülke puanımız arttı. Kritik durumdaki UEFA sıralaması ise yakında değişebilir.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 10:40
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UEFA sıralamasında puanımız arttı

Trabzonspor’un galibiyeti sonrası ülke puanı yükseldi. İlk 10’a yaklaştık
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Futbolda, Avrupa Kupaları’nda yoluna 4 takımla devam eden Türkiye sahada verdiği mücadelenin benzerini UEFA sıralamasında da veriyor. Gelecek yıllarda Avrupa Kupalarına kaç takımla katılacağımız ve hangi turdan başlayacağımız gibi konular açısından önemli olan UEFA sıralamasındaki puanımız play-off turundaki Trabzonspor’un galibiyetiyle arttı.

8 SIRA BİRDEN ÇIKTIK

Sezona sıralamada 20. Sıradan başlayan Türkiye, Avrupa’da alınan galibiyetlerden sonra 8 sıra birden yükselmeyi başardı. Şu anda 12. Sırada bulunan ülkemizin puanı dün akşam Trabzonspor’un aldığı galibiyetle 31.100’den 31.500’e yükseldi.

Play-off turundan sonra sahaya çıkacak olan Fenerbahçe, Başakşehir FK ve Sivasspor’un da alacağı galibiyetlerle ülke puanımızı yükseltmeleri bekleniyor.

UEFA SIRALMASI NEDEN ÖNEMLİ

2023 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2024-25 UEFA Avrupa Ligi ve 2024-25 UEFA Avrupa Konferans Ligi turnuvalarına katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılır.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

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